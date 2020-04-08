Рустам Минниханов ответил на вопросы детей через образовательную онлайн-платформу

Ученики казанских школ обратились к Рустаму Минниханову с просьбой продумать возможность проведения всех уроков на одной платформе. Сейчас учителя используют сразу несколько вариантов: «Учи.ру», «Российская электронная школа», «Виртуальные факультативы» на портале edu.tatar, zoom и др.

Сегодня Минниханов понаблюдал за ходом дистанционных школьных занятий. На просьбу учеников он ответил, что профильные министерства (Минобрнауки РТ и Минцифра РТ) уже занимаются этим вопросом.



Также школьники поинтересовались, как долго им придется учиться из дома. На что президент РТ рассказал, что мера эта вынужденная.

«Мы понимаем, что все это неудобно. Однако этот непростой период пройдет. Сейчас для нас самое важное — ваше здоровье. Поэтому прошу вас беречь себя и своих близких. Соблюдайте все меры безопасности. Мы делаем все, чтобы преодолеть эти сложности как можно скорее», — сказал он.

Сегодня на дистанционный формат обучения перешли 96 организаций среднего профессионального образования, 41 вуз и 1 402 школы. Некоторые столкнулись с техническими проблемами: из-за высоких нагрузок на онлайн-платформы подводит связь.

