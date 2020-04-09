Клубы РПЛ готовят специальное письмо для упрощения въезда в Россию легионеров

Иностранным футболистам клубов РПЛ могут упростить въезд на территорию России во время пандемии коронавируса.

Такую возможность обговаривали на последнем заседании руководителей команд РПЛ, сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

«Все это проговаривалось на общем собрании. Обсуждали формат специального письма, которое должно упростить легионерам въезд в Россию. Пока не могу рассказать каких-то подробностей на этот счет. Но думаю, что все спокойно решится, они смогут вернуться и продолжить выступать», — заявил Худяков.

Напомним, ранее РФС объявил о приостановке всех футбольных соревнований внутри страны до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса. Сразу после этого решения клубы РПЛ отпустили своих иностранных футболистов по домам.

Сегодня в «Реальном времени» вышел материал с комментариями бывшего тренера «Рубина» Билялетдинова и комментатора «Матч ТВ» Константина Генича о возможных вариантах возобновления сезона.