В Казани задержали мужчину, который вынес из магазина корзину с продуктами

В Казани росгвардейцы задержали мужчину, который украл из магазина полную корзину продуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером патрульные получили сообщение, что в сетевом магазине по улице Аделя Кутуя совершен грабеж. Один из посетителей поначалу хулиганил в торговом зале, затем набрал со стеллажей полную корзину продуктов и демонстративно покинул помещение, не оплатив товар. На улице он переложил продукты в рюкзак, а корзину выбросил.

Нашли мужчину в соседнем дворе. Он пытался скрыться, но был задержан. 22-летний грабитель был в нетрезвом состоянии. Парня передали полиции. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

