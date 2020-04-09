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В Казани задержали мужчину, который вынес из магазина корзину с продуктами

10:16, 09.04.2020
В Казани задержали мужчину, который вынес из магазина корзину с продуктами
Фото: Kzn.ru

В Казани росгвардейцы задержали мужчину, который украл из магазина полную корзину продуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером патрульные получили сообщение, что в сетевом магазине по улице Аделя Кутуя совершен грабеж. Один из посетителей поначалу хулиганил в торговом зале, затем набрал со стеллажей полную корзину продуктов и демонстративно покинул помещение, не оплатив товар. На улице он переложил продукты в рюкзак, а корзину выбросил.

Нашли мужчину в соседнем дворе. Он пытался скрыться, но был задержан. 22-летний грабитель был в нетрезвом состоянии. Парня передали полиции. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Происшествия Татарстан
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