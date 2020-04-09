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Власти Казани готовятся перевести очередной участок набережной в рекреационно-ландшафтную зону

10:06, 09.04.2020
Власти Казани готовятся перевести очередной участок набережной в рекреационно-ландшафтную зону
Фото: pkk.rosreestr.ru / скриншот

Мэрия Казани назначила общественные обсуждения по вопросу внесения изменений в карту зон градостроительных регламентов города. Предлагается перевести несколько земельных участков на берегу Казанки в рекреационно-ландшафтную зону.

Из проекта решения Казгордумы, опубликованного в сборнике документов мэрии, следует, что изменения коснутся трех участков общей площадью более 98 тыс. кв. м.

Согласно карте, рекреационно-ландшафтная зона будет установлена на набережной Казанки от здания Нацбиблиотеки (бывший НКЦ «Казань») до моста «Миллениум», где сейчас ведутся работы по созданию экстрим-парка.

Ранее городские власти узаконили ряд парков и скверов, переведя землю под ними в зону парков.

Недвижимость Татарстан
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