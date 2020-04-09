Власти Казани готовятся перевести очередной участок набережной в рекреационно-ландшафтную зону

Мэрия Казани назначила общественные обсуждения по вопросу внесения изменений в карту зон градостроительных регламентов города. Предлагается перевести несколько земельных участков на берегу Казанки в рекреационно-ландшафтную зону.

Из проекта решения Казгордумы, опубликованного в сборнике документов мэрии, следует, что изменения коснутся трех участков общей площадью более 98 тыс. кв. м.

Согласно карте, рекреационно-ландшафтная зона будет установлена на набережной Казанки от здания Нацбиблиотеки (бывший НКЦ «Казань») до моста «Миллениум», где сейчас ведутся работы по созданию экстрим-парка.

Ранее городские власти узаконили ряд парков и скверов, переведя землю под ними в зону парков.