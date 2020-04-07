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В Казани продолжается строительство экстрим-парка под «Миллениумом»

18:53, 07.04.2020
В Казани продолжается строительство экстрим-парка под «Миллениумом»
Фото: realnoevremya.ru Инна Серова

В Казани продолжается строительство молодежного экстрим-парка под «Миллениумом».

Его возведением занимаются спортсмены-экстремалы, имеющие строительное образование, пишет «Татар-информ».

Планируется, что большая часть парка будет доступной для всех, однако некоторая его часть будет предполагать платный вход. Там разместят зоны, занятия в которых требуют определенной подготовки.

Напомним, что работы по благоустройству территории под мостом «Миллениумом» начались в конце сентября прошлого года.

ОбществоИнфраструктураСпорт Татарстан
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