В Казани продолжается строительство экстрим-парка под «Миллениумом»

Фото: realnoevremya.ru Инна Серова

В Казани продолжается строительство молодежного экстрим-парка под «Миллениумом».

Его возведением занимаются спортсмены-экстремалы, имеющие строительное образование, пишет «Татар-информ».

Планируется, что большая часть парка будет доступной для всех, однако некоторая его часть будет предполагать платный вход. Там разместят зоны, занятия в которых требуют определенной подготовки.

Напомним, что работы по благоустройству территории под мостом «Миллениумом» начались в конце сентября прошлого года.