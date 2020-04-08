В Татарстане число безработных увеличилось до 13 тыс. человек

В Татарстане на сегодняшний день насчитывается 12,9 тысячи безработных.

Это больше на 561 человека, чем неделей ранее.

Так, за минувшую неделю безработными были признаны 806 жителей республики.

Стоит отметить, что 742 из них ранее имели официальное место работы, 25 человек приобрели статус официальных безработных в связи с ликвидацией организации либо с сокращением численности или штата работников, передает пресс-служба Минтруда РТ.