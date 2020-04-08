Экспертный штаб «Волга» оценит действия Татарстана по борьбе с коронавирусом

Завтра, 9 апреля, экспертный штаб «Волга» проведет онлайн-заседание, где обсудит итоги совещания Путина с главами регионов и оценит действия Татарстана по борьбе с вирусом.

Трансляция начнется в 13:00 и пройдет в формате зум-конференции. Посмотреть ее можно будет по ссылке.

В заседании примут участие: президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, политолог Аббас Галлямов, президент Некоммерческого партнерства «Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства» (GR-лига), член Национального реестра независимых директоров при Российском союзе промышленников и предпринимателей Марат Баширов, президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

Эксперты обсудят установки, порученные главам регионов и оценят лучшие региональные практики, которые появились в ситуации эпидемии коронавируса, сообщили «Реальному времени» организаторы.