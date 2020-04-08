Сельхозпредприятие Нижнекамска увеличивает производство молока

Сельхозформирование Нижнекамского района наращивает производство молока.



Так, на фермах получают по 48 тонн молока, что на 17% больше, чем в прошлом году.

Также на предприятии ждут поступления 4 зерноуборочных комбайнов. Сейчас идут закупки хороших семян яровых культур, подработка собственных, завезены минеральные удобрения и началась подкормка, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Ранее сообщалось, что аграриев Татарстана поддержат с помощью льготного лизинга, который позволит приобретать современную сельхозтехнику и оборудование на наиболее привлекательных условиях.

