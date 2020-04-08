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Сельхозпредприятие Нижнекамска увеличивает производство молока

18:42, 08.04.2020

Сельхозформирование Нижнекамского района наращивает производство молока.

Так, на фермах получают по 48 тонн молока, что на 17% больше, чем в прошлом году.

Также на предприятии ждут поступления 4 зерноуборочных комбайнов. Сейчас идут закупки хороших семян яровых культур, подработка собственных, завезены минеральные удобрения и началась подкормка, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее сообщалось, что аграриев Татарстана поддержат с помощью льготного лизинга, который позволит приобретать современную сельхозтехнику и оборудование на наиболее привлекательных условиях.

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