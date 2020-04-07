В Татарстане для аграриев разработали новую программу льготного лизинга

Аграриев Татарстана поддержат с помощью льготного лизинга, который позволит приобретать современно сельхозтехнику и оборудование на наиболее привлекательных условиях.

При поддержке Минсельхоза России АО «Росагролизинг» с 6 апреля по 1 июня запускает специальное антикризисное предложение для сельхозтоваропроизводителей, предусматривающее возможность применения отсрочки по основному долгу сроком до 1 года.

Также сельхозпроизводители могут приобрести в лизинг технику без первоначального взноса с сохранением ставки в размере 3%, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ранее сообщалось, что в этом году аграрии Татарстана получат 140 тыс. тонн льготного дизельного топлива.

