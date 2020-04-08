Самойленко объявил об уходе из казанского «Зенита»

Блокирующий Алексей Самойленко в следующем сезоне не будет выступать за «Зенит-Казань». О своем уходе из клуба волейболист сообщил в «Инстаграме».

«Спасибо за эти 3 года. А особенно за 2017! Спасибо всем парням и административному персоналу, доктору, массажистам, а также болельщикам! В таком коллективе было очень приятно работать! Это были незабываемые эмоции», — написал Самойленко.

34-летний волейболист выступал за казанский «Зенит» последние три сезона. В 2017 году он вместе с командой выиграл клубный чемпионат мира — 2017 и вошел в символическую сборную турнира.

Ожидается, что следующим клубом Самойленко станет «Белогорье» из Белгорода.

О других изменениях в составе казанского «Зенита» можно почитать в материале «Реального времени».