Кубок мира по хайдайвингу в Казани перенесли на 2021 год

Президент Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко сообщил, что Казань оставила за собой право проведения Кубка мира по хайдайвингу в 2021 году. Он должен был пройти в апреле этого года.

«Мы оставили за собой проведение этапов Мировой серии по прыжкам в воду и синхронному плаванию, которые в последние годы также проводятся в Казани», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сообщалось, что этапы Мировой серии по прыжкам в воду и синхронному плаванию в Казани перенесли на сентябрь. Они должны были пройти с 20 по 22 марта и с 17 по 19 апреля соответственно.