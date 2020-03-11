Этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани перенесли на осень

Этапы Мировой серии по прыжкам в воду и синхронному плаванию в Казани перенесли на сентябрь. Они должны были пройти с 20 по 22 марта и с 17 по 19 апреля соответственно.

«В связи с распространением коронавируса было принято решение перенести эти старты на сентябрь», — сказал глава соответствующих общероссийских спортивных федераций Алексей Власенко.

Ранее сообщалось, что Летние Олимпийские игры 2020 года могут быть перенесены на один или два года из-за угрозы распространения коронавируса.