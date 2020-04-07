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Путин обсудит с экспертами возможность сокращения числа нерабочих дней

17:04, 07.04.2020
Путин обсудит с экспертами возможность сокращения числа нерабочих дней
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусом в РФ попросил специалистов поделиться мнением насчет того, можно ли сократить количество нерабочих дней в России.

Ранее в России продлили выходные до 30 апреля включительно. При этом зарплата сохраняется.

«Как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу?» — цитирует Путина RT.

ОбществоВласть
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