Путин обсудит с экспертами возможность сокращения числа нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусом в РФ попросил специалистов поделиться мнением насчет того, можно ли сократить количество нерабочих дней в России.
Ранее в России продлили выходные до 30 апреля включительно. При этом зарплата сохраняется.
«Как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу?» — цитирует Путина RT.ОбществоВласть
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