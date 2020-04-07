Минниханов проверил организацию работы по производству хлеба

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил АО «Булочно-кондитерский комбинат».

«Продукт первой необходимости должен бесперебойно поставляться во все магазины, чтобы люди имели возможность ежедневно покупать свежий хлеб», — цитирует его пресс-служба главы РТ.

На сегодняшний день предприятие работает в усиленном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, сотрудники, прежде чем попасть на производство, проходят температурный контроль и дезинфекцию. Президенту также померили температуру, обработали руки антисептиком и одели в специальный костюм для пищевого производства.

Директор комбината предложил направить врачам сладости в знак поддержки в их нелегкой работе.

«Эти люди заслуживают всеобщего уважения. Коллектив там преимущественно женский. На их хрупких плечах держится здоровье наших татарстанцев. Думаю, им будет очень приятно — в редкие минуты отдыха попить чай со сладостями. Спасибо, что вы делаете это для них», — отметил Минниханов.

Ранее сегодня Минниханов также побывал на Казанском вертолетном заводе и предприятии «Татхимфармпрепараты».