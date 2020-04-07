Минниханов взял на контроль производство медикаментов повышенного спроса

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил АО «Татхимфармпрепараты», выпускающее медикаменты, которые входят в список жизненно необходимых, в том числе препараты, пользующиеся повышенным спросом в период эпидемии коронавирусной инфекции.

Минниханов осмотрел на предприятии линии производств, сообщила пресс-служба президента РТ.

«Знаю, что продукция «Татхимфармпрепаратов» пользуется спросом по всей России и за рубежом. Но в сложившейся ситуации прошу вас в приоритетном порядке реагировать на запросы внутреннего рынка Татарстана», — обратился президент к руководству предприятия.