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Минниханов взял на контроль производство медикаментов повышенного спроса

15:59, 07.04.2020
Минниханов взял на контроль производство медикаментов повышенного спроса
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил АО «Татхимфармпрепараты», выпускающее медикаменты, которые входят в список жизненно необходимых, в том числе препараты, пользующиеся повышенным спросом в период эпидемии коронавирусной инфекции.

Минниханов осмотрел на предприятии линии производств, сообщила пресс-служба президента РТ.

«Знаю, что продукция «Татхимфармпрепаратов» пользуется спросом по всей России и за рубежом. Но в сложившейся ситуации прошу вас в приоритетном порядке реагировать на запросы внутреннего рынка Татарстана», — обратился президент к руководству предприятия.

ОбществоВласть Татарстан
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