Новости аналитики

13:05 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 84 рублей

12:15, 07.04.2020 2

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 76 — 84 рублей за доллар.

Рынки продолжают внимательно следить за распространением COVID-19, однако риски, связанные с продолжительностью эпидемии, сохраняются. Это влияет на рисковые активы, в т. ч. и на курс рубля.

Важной темой обсуждения остается возможная встреча ОПЕК+. Рынки возлагают надежды на достижение договоренности по сокращению добычи нефти. В случае такого сценария это окажет локальную поддержку отечественной валюте. Однако в случае неподтвеждения информационных интервенций риски возвращения спада цен на нефть остаются.

АналитикаЭкономикаФинансыБанки
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:29
    Спрэд 8 руб? Ну так не сложно прогнозировать, учитывая, все действия и заявления, даже больше 80 руб за 1$ не будет.
    Ответить
  • Анонимно 12:39
    по прогнозу погода на этой неделе будет в диапазоне - 5 - + 15 градусов,
    мы все продолжаем внимательно следить за движением Земли вокруг Солнца и сменой времен года. наиболее вероятен сценарий что с приближением лета, температура будет повышаться. но в отдельных случаях возможно и падение температуры
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров