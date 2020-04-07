Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 84 рублей

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 76 — 84 рублей за доллар.

Рынки продолжают внимательно следить за распространением COVID-19, однако риски, связанные с продолжительностью эпидемии, сохраняются. Это влияет на рисковые активы, в т. ч. и на курс рубля.

Важной темой обсуждения остается возможная встреча ОПЕК+. Рынки возлагают надежды на достижение договоренности по сокращению добычи нефти. В случае такого сценария это окажет локальную поддержку отечественной валюте. Однако в случае неподтвеждения информационных интервенций риски возвращения спада цен на нефть остаются.