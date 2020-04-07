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Заболевшим коронавирусом в Татарстане от 19 до 74 лет

07:56, 07.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Заболевшим коронавирусом в Татарстане от 19 до 74 лет
Фото: tatarstan.ru

Возраст пациентов с коронавирусной инфекцией в Татарстане самый разный — от 19 до 74 лет. Об этом «Реальному времени» рассказал главный специалист татарстанского Минздрава по эпидемиологии Дмитрий Лопушов.

Специалист отметил, что заболеть коронавирусом можно в любом возрасте. Вопрос лишь в том, что в разном возрасте течение болезни может проходить по-разному.

— Возраст [заболевших из РТ] разный — от 19 до 74 лет. Все — с легкой или среднетяжелой формой течения заболевания. [...] Заболеть можно в любом возрасте. Но дети болеют реже. А течение заболевания зависит от возраста и от наличия у человека конкретных заболеваний. У обычных здоровых людей заболевание проходит бессимптомно, старики — в группе риска, — рассказал Лопушов.

Сейчас все случаи заболевания в Татарстане либо завозные, либо те, кто контактировал с заболевшими. Таких, кто сходил в магазин и там заразился, по словам эксперта, не выявлено.

Полное интервью читайте по ссылке.

Общество Татарстан
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