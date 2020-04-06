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Татарстан уже выплатил участникам Великой Отечественной войны от 5 до 25 тысяч рублей

15:33, 06.04.2020 1
Татарстан уже выплатил участникам Великой Отечественной войны от 5 до 25 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru

Глава Минтрудсоцзащиты РТ Эльмира Зарипова рассказала, что республиканский бюджет уже завершил все выплаты участникам Великой Отечественной войны. Они получили от 5 до 25 тысяч рублей.

По 25 тысяч рублей единовременно полагалось инвалидам войны, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей. Вместе с федеральными 75 тысячами эта категория могла рассчитывать на 100 тысяч рублей.

Труженики тыла и вдовы участников Великой Отечественной получили по 5 тысяч рублей.

Зарипова подчеркнула, что в республике насчитывается 31 017 участников войны. Все они получили выплаты.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:58
    Вот те здрасте....
    У меня тётя - труженик тыла, ей 90 лет.
    Однако, ей никто и ничего не выплачивал
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