Татарстан уже выплатил участникам Великой Отечественной войны от 5 до 25 тысяч рублей

Глава Минтрудсоцзащиты РТ Эльмира Зарипова рассказала, что республиканский бюджет уже завершил все выплаты участникам Великой Отечественной войны. Они получили от 5 до 25 тысяч рублей.

По 25 тысяч рублей единовременно полагалось инвалидам войны, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей. Вместе с федеральными 75 тысячами эта категория могла рассчитывать на 100 тысяч рублей.

Труженики тыла и вдовы участников Великой Отечественной получили по 5 тысяч рублей.

Зарипова подчеркнула, что в республике насчитывается 31 017 участников войны. Все они получили выплаты.

