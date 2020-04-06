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Метшин поручил решить проблему с отключением связи у пожилых абонентов

11:54, 06.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил оставаться в контакте с операторами сотовой связи, чтобы они не отключали пенсионеров, у которых закончились деньги на счету.

Такие обращения есть от пенсионеров, у которых нет возможности выйти на улицу, чтобы пополнить баланс.

В понедельник в казанском штабе по противодействию распространению коронавируса рассказали, что в столице РТ большинство почтовых отделений работают в штатном режиме. До недавнего времени 8% пенсионеров продолжали приходить за пенсией на почту. Теперь деньги им будут доставлять почтальоны. Выплаты пенсий на карты продолжаются.

Общество Татарстан
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