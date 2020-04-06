«Татнефть» закупила 19 тонн дезинфицирующего средства для обработки улиц

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ПАО «Татнефть» приобрела 19 тонн гипохлорита кальция для очищения улиц на юго-востоке Татарстана. Об этом сообщают «Известия Татарстана» на ссылкой на пресс-службу компании.

Дезинфицирующий раствор передан компанией безвозмездно. В Альметьевске приступили к очищению улиц в воскресенье, 5 апреля. Сначала коммунальная техника очищает проезжую и пешеходную части водой и пылесосом, а затем обрабатывает дезинфицирующим раствором. Спецавтомобили двигаются друг за другом, передает издание.

В первую очередь очищаются остановки общественного транспорта, стоянки автомобилей, площадки перед магазинами и подъездами жилых домов, улицы с наибольшим трафиком движения пешеходов.

Сегодня улицы начнут очищать в Бугульме. Затем машины «Татнефти» отправятся в другие города.