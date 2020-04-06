Татарстан вошел в пятерку регионов, где меньше всего тратят денег на еду

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Татарстан вошел в пятерку регионов с самой низкой долей расходов на продукты питания. Об этом говорят данные аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Как передает РБК, аналитики оценивали долю расходов на питание от всех расходов на потребление в среднем на одного члена домохозяйства. Выяснилось, что в Татарстане в среднем на еду уходит 26% от всех трат.



Больше всего денег на еду уходит в Чукотском, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах и Магаданской области.