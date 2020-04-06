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На Большом Казанском кольце забетонировано пролетное строение правого проезда путепровода

08:34, 06.04.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане 1
На Большом Казанском кольце забетонировано пролетное строение правого проезда путепровода
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

На прошедшей неделе на стройке Большого Казанского кольца забетонировано пролетное строение правого проезда путепровода. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

За неделю рабочие продолжили опалубки и бетонирование конструкций надземного пешеходного перехода. Для формирования земляного полотна и дорожной одежды съездов велась разработка грунта на перекрестке улиц Булатова и Баки Урманче, передает ведомство.

Строители проложили электрическую кабельную линию к очистным сооружениям вдоль подпорной стенки №4 путепровода. Проложена укладка ливневой канализации и устройство колодцев вдоль правого и левого съездов, а также в районе госпиталя МВД.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:38
    Прекрасная Новость!
    Спасибо.
    Молодцы строители!

    Правда на фотке левый проезд.
    Но это смотря откуда смотреть - если от улиц Булатова и Б.Урманче - то правый.
    Расфилософствовался от самоизоляциии...
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