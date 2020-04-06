На Большом Казанском кольце забетонировано пролетное строение правого проезда путепровода
На прошедшей неделе на стройке Большого Казанского кольца забетонировано пролетное строение правого проезда путепровода. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
За неделю рабочие продолжили опалубки и бетонирование конструкций надземного пешеходного перехода. Для формирования земляного полотна и дорожной одежды съездов велась разработка грунта на перекрестке улиц Булатова и Баки Урманче, передает ведомство.
Строители проложили электрическую кабельную линию к очистным сооружениям вдоль подпорной стенки №4 путепровода. Проложена укладка ливневой канализации и устройство колодцев вдоль правого и левого съездов, а также в районе госпиталя МВД.
комментарии
Спасибо.
Молодцы строители!
Правда на фотке левый проезд.
Но это смотря откуда смотреть - если от улиц Булатова и Б.Урманче - то правый.
Расфилософствовался от самоизоляциии...