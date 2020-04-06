На Большом Казанском кольце забетонировано пролетное строение правого проезда путепровода

На прошедшей неделе на стройке Большого Казанского кольца забетонировано пролетное строение правого проезда путепровода. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

За неделю рабочие продолжили опалубки и бетонирование конструкций надземного пешеходного перехода. Для формирования земляного полотна и дорожной одежды съездов велась разработка грунта на перекрестке улиц Булатова и Баки Урманче, передает ведомство.

Строители проложили электрическую кабельную линию к очистным сооружениям вдоль подпорной стенки №4 путепровода. Проложена укладка ливневой канализации и устройство колодцев вдоль правого и левого съездов, а также в районе госпиталя МВД.

