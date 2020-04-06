Соцсети: в Башкирии из-за ДТП поселок остался без света

Фото: кадр видео из соцсети

Под Уфой авария с участием пьяного водителя привела к тому, что часть рабочего поселка Шакша осталась обесточенной. Такую информацию с места опубликовал в соцсетях очевидец ДТП.

По словам автора видео, на одной из центральных улиц поселка столкнулись «двое пьяных». На кадрах видеоролика виден один автомобиль ВАЗ-2115. Каким-то образом, если верить автору, авария привела к обрыву проводов, из-за чего «они отключили всю Шакшу». В это время в кадре видны пожарные.

Данных о возможных пострадавших нет. Информация об обесточивании поселка уточняется.

