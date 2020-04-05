В Казани демонтировали оторвавшийся громоотвод, который грозил упасть на прохожих

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани спасатели демонтировали оторвавшийся от дома громоотвод. Он висел на кабеле интернет-линии и мог упасть на людей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на улице Рихарда Зорге от фасада дома оторвался громоотвод. Восьмимиллиметровый металлический прут зацепился за интернет-кабель и повис над подъездом дома на высоте седьмого этажа.

Спасатели ЗПСО и пожарные ПСЧ №10 смогли демонтировать громоотвод при помощи высотной техники — коленчатого автоподъемника. Пострадавших нет.

