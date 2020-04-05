В Татарстане в пожаре погиб 60-летний мужчина

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане в пожаре погиб 60-летний житель поселка Малая Бугульма.

Пожар произошел днем 4 апреля. Сообщение о пожаре поступило в 15.10. На момент прибытия подразделений бревенчатый дом был полностью охвачен огнем.

В 15.40 спасатели смогли ликвидировать открытое горение на площади в 60 кв. метров. В ходе тушения огня пожарные обнаружили тело 60-летнего мужчины. Еще один 35-летний мужчина получил ожоги кистей, но от госпитализации отказался.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.