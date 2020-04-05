На пожаре в Зеленодольске спасен 31 человек
Сегодня ночью в Зеленодольске спасатели вывели из горящего дома 31 человека.
Пожар произошел в подвале пятиэтажного дома по улице Гастелло, 1а около часа ночи. В подъезде жилого дома наблюдалось сильное задымление.
Пожарные с помощью спасательных устройств от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе вывели на свежий воздух 26 человек, из которых трое — дети. Еще пять человек были спасены с балконов по развернутой лестнице.
В 01.3 зафиксирована ликвидация открытого горения.
В результате пожара в подвале дома сгорел строительный мусор на площади 8 кв. метров.
Пострадавших нет. Устанавливается причина возгорания.
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