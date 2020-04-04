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В Татарстане в зоне подтопления находятся пять жилых домов

12:49, 04.04.2020
В Татарстане в зоне подтопления находятся пять жилых домов
Фото: МЧС по РТ

В Татарстане в зоне подтопления находятся пять приусадебных участков в Кукморском муниципальном районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РТ.

По данным ведомства, в пяти домах в зоне подтопления проживает 14 человек, из них двое детей. При дальнейшем поднятии уровня воды в зону подтопления могут попасть еще девять частных домов, где проживают 34 человека.

Спасатели обошли каждый двор, населению раздали памятки. На случай подтопления подготовлены три лодки. В случае необходимости будет развернут пункт временного размещения на базе дома культуры.

Ранее в Мамадышском районе Татарстана спасатели провели взрывные работы по ликвидации затора льда на изгибе реки Вятки возле устья реки Арпач.

Общество Татарстан
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