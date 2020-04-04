В Татарстане в зоне подтопления находятся пять жилых домов

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане в зоне подтопления находятся пять приусадебных участков в Кукморском муниципальном районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РТ.

По данным ведомства, в пяти домах в зоне подтопления проживает 14 человек, из них двое детей. При дальнейшем поднятии уровня воды в зону подтопления могут попасть еще девять частных домов, где проживают 34 человека.

Спасатели обошли каждый двор, населению раздали памятки. На случай подтопления подготовлены три лодки. В случае необходимости будет развернут пункт временного размещения на базе дома культуры.



Ранее в Мамадышском районе Татарстана спасатели провели взрывные работы по ликвидации затора льда на изгибе реки Вятки возле устья реки Арпач.

