Появилось видео взрыва льда в Мамадышском районе Татарстана

Фото: кадр видео МЧС по РТ

Вчера в Мамадышском районе Татарстана спасатели провели взрывные работы по ликвидации затора льда на изгибе реки Вятки возле устья реки Арпач. Сегодня опубликовано видео взрывных работ.



Подготовку зарядов взрывчатки проводили военнослужащие Казанского высшего танкового командного училища Минобороны, а спасатели Казанского поисково-спасательного отряда — филиала ПРПСО МЧС России и Поисково-спасательной службы РТ обеспечивали их безопасность, а также при помощи мотобуров пробуривали шурфы в толще льда для закладки тротила, передает пресс-служба МЧС по РТ.



Всего было проведено 15 серий подрывов, израсходовано 200 кг тротила, ледовый затор разрушен. Угроза подтопления населенных пунктов снята.

