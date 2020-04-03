Жительница Казани отдала мошеннику — «американскому солдату» более 220 тыс. рублей

В полицию Казани обратилась 34-летняя местная жительница с заявлением о том, что ее деньгами обманом завладел мошенник, представлявшийся американским солдатом в Афганистане.

Сумма причиненного ущерба составила более 220 тыс. рублей.

По словам женщины, в начале марта к ней в друзья в социальной сети добавился иностранец, который представился американским военнослужащим. Он пояснил, что сейчас находится в служебной командировке в Афганистане.

9 марта мужчина написал потерпевшей с просьбой одолжить ему $3 тыс. Получив отказ, «военный» попросил оформить кредит, аргументировав это тем, что вернет всю сумму сразу, как прилетит в Россию.

Женщина согласилась, получила займ в одном из банков и перевела деньги. Спустя время потерпевшая заподозрила что-то неладное и сказала своему знакомому о том, что его действия похожи на обман.

«Американский солдат» заявил, что является мошенником и заблокировал страницу в социальной сети. Однако их общение с женщиной продолжилось по телефону.

Потерпевшая обратилась в банк, надеясь вернуть денежные средства, однако там не смогли помочь и посоветовали обратиться в правоохранительные органы.

Сейчас по данному факту в отделе полиции «Сафиуллина» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские изучают все обстоятельства произошедшего, передает пресс-служба МВД РТ.