Хабиров лично проведет первый дистанционный урок для школьников РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что лично проведет первый дистанционный урок для школьников. Кроме этого, к дистанционному обучению подключатся министры, руководители различных ведомств Башкирии и эксперты.

Хабиров обратился к родителям школьников с просьбой также включиться в процесс обучения.

«В каждой школе учебный процесс будет организован в зависимости от оснащенности и технических возможностей. Это будут учебные кейсы на электронных или бумажных носителях, а также онлайн-занятия. Прошу обеспечить вашим детям максимально комфортные условия для обучения», — обратился глава региона на своей странице в соцсети.

Глава региона отметил, что планирует объяснить детям ситуацию с коронавирусом.

«Будем разговаривать со школьниками на самые актуальные и важные темы, в том числе и о ситуации, которая загнала наших детей по домам», — добавил Хабиров.