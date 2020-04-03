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В России зарегистрировали 601 случай заражения коронавирусом за последние сутки

10:38, 03.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 601 случай заражения коронавирусом за последние сутки
Фото: realnoevremya.ru

В России зарегистрировали 601 случай заражения коронавирусом за последние сутки. Общее число зараженных достигло 4 149 человек, сообщает оперштаб.

Всего выздоровел 281 человек, за последние сутки — 46 случаев. В результате заражения COVID-19 скончались 34 человека, 4 из них — за последние сутки.

На сегодняшний день случаи коронавируса зафиксированы в 78 регионах.

Напомним, в Татарстане за последние сутки обнаружили 6 случаев заражения коронавирусом нового типа.

ОбществоМедицина
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