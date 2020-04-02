Десять деревень Мамадышского района Татарстана остались без аптеки — видео

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Десять деревень Мамадышского района Татарстана остались без единой аптеки, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам жителей деревни Усали, обычный парацетамол или аспирин здесь на вес золота. На данный момент здание, где была аптека, пустует уж пять лет. Все это время жителям деревни возят лекарства из Казани и других населенных пунктов. Также препараты привозит местный фельдшер из райцентра, к которой также обращаются жители и других деревень.

«В настоящее время лекарственное обеспечение жителей села Усали осуществляет Усалинская врачебная амбулатория ЦРБ Мамадышского района, имеющая лицензию на фармацевтическую деятельность. Аптечный пункт в с. Усали был закрыт в 2014 году по причине аварийного состояния здания и нерентабельности», — сообщили в ГУП «Таттехмедфарм» в чьем ведении была аптека.