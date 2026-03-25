Эксперт — о переходном периоде для рекламы в Telegram: «Спродюсированная история»

Сегодня ФАС установила переходный период, в течение которого российские компании не будут привлекаться к ответственности за размещение рекламы в Telegram и YouTube. Соответствующие меры будут действовать до конца 2026 года, сообщило ведомство.

Таким образом, с начала 2027 года любая реклама в этих сервисах будет считаться нарушением федерального закона «О рекламе», и ответственность за это понесут как рекламодатели, так и распространители контента.

— Моя гипотеза, что ФАС по распоряжению «высших сил», не задумываясь, заявила о том, что реклама в Telegram и YouTube запрещена. Они не подумали, что рынок не готов. А это большой объем денег, которые в качестве налогов идут государству. Соответственно, сегодняшнее заявление — это спродюсированная история людей, которые дошли до «высших сил» нашей страны и просто объяснили, что вы тем самым не разрушили рынок, но крайне его напрягли, — указал в разговоре с «Реальным временем» медиатехнолог, основатель агентства «Щенки Media» Рамиль Харисов.

Эксперт также прокомментировал долгосрочные перспективы Telegram на российском рынке.

— Блокировать Telegram не перестанут, так как это концепция страны — концепция «суверенного интернета», поэтому нынешнее заявление лишь способ дать рынку перестроиться. Хотя это крайне маленький срок, всего лишь семь месяцев, — подчеркнул медиатехнолог.

По его словам, этот период предоставляет возможность для переформатирования рекламных бюджетов, поскольку многие закупки были запланированы на начало года, а предыдущее заявление ФАС ставило их под угрозу.

— Мы видим, что создателям Max дали семь месяцев, чтобы докрутить мессенджер, — добавил Харисов.

Рената Валеева