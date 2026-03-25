Квантовые технологии Иннополиса сделали роботов быстрее

Новые алгоритмы позволяют роботам точнее двигать «рукой» и сокращают лишние движения в 30 раз по сравнению с обычными компьютерами

Фото: Динар Фатыхов

Исследователи из Иннополиса совместно с Центральным университетом и другими институтами разработали метод, позволяющий ускорить движения роботов в 30 раз с использованием квантовых вычислений. Новый подход помогает находить оптимальные траектории для манипуляторов и других роботов, повышая точность, скорость и энергоэффективность, сообщает «Коммерсантъ».

Директор исследовательского центра в сфере ИИ Иннополиса Рамиль Кулеев пояснил, что алгоритм рассчитывает углы суставов робота, чтобы «рука» точно дошла до нужной точки. Задачи управления движением решаются на реальном квантовом оборудовании D-Wave, где поиск оптимального движения превращается в расчет минимальной функции из множества вариантов.

По словам ученых, метод особенно полезен для промышленных и хирургических роботов, где важно быстро и точно выполнять задачи. Квантовые вычисления позволяют сократить лишние движения и ускорить работу робота даже при сложных сценариях.

Ранее «Реальное время» писало, что казанские ученые нашли способ в два раза повысить урожайность кукурузы.

Ариана Ранцева