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Лондонский дизайнер сегодня покажет казанцам, как сшить маску самому

11:18, 02.04.2020

Известный дизайнер из Лондона Анита Грэй проведет для казанцев мастер-класс по пошиву масок. Он пройдет в режиме онлайн. Присоединиться к занятию смогут все желающие, сообщает пресс-служба фонда «День добрых дел».

Участникам мастер-класса советуют заранее подготовить лоскуты трикотажной ткани. Шить нужно будет руками, поэтому потребуются иголка, нитки, ножницы и линейка.

Мастер-класс пройдет в 16.00 на странице фонда «День добрых дел» в Instagram.

Общество Татарстан
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