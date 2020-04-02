Лондонский дизайнер сегодня покажет казанцам, как сшить маску самому

Известный дизайнер из Лондона Анита Грэй проведет для казанцев мастер-класс по пошиву масок. Он пройдет в режиме онлайн. Присоединиться к занятию смогут все желающие, сообщает пресс-служба фонда «День добрых дел».

Участникам мастер-класса советуют заранее подготовить лоскуты трикотажной ткани. Шить нужно будет руками, поэтому потребуются иголка, нитки, ножницы и линейка.



Мастер-класс пройдет в 16.00 на странице фонда «День добрых дел» в Instagram.