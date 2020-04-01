В Татарстане число безработных выросло на 62 человека
Министерство труда и соцзащиты РТ отчиталось об уровне безработицы. За последнюю неделю число безработных в республике выросло на 62 человека.
На 1 апреля их число составило 12 368 официально зарегистрированных, говорится в сообщении Минтруда. За отчетный период признаны безработными 667 татарстанцев.
Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,61% от численности рабочей силы.
При этом за ту же неделю работодатели Татарстана предложили 2,5 тысячи новых вакансий.
По последним данным, в Чистополе число безработных сократилось на 34 человека. В Елабуге этот показатель сократился до 429 безработных.
Увеличение численности официально зарегистрированных безработных граждан на этой неделе наблюдается в Набережных Челнах (+27), Зеленодольске (+8), Нижнекамске (+39) и Камских Полянах (+1). В Менделеевске по прежнему числится 49 официально зарегистрированных безработных.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым