В Татарстане число безработных выросло на 62 человека

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министерство труда и соцзащиты РТ отчиталось об уровне безработицы. За последнюю неделю число безработных в республике выросло на 62 человека.

На 1 апреля их число составило 12 368 официально зарегистрированных, говорится в сообщении Минтруда. За отчетный период признаны безработными 667 татарстанцев.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,61% от численности рабочей силы.

При этом за ту же неделю работодатели Татарстана предложили 2,5 тысячи новых вакансий.

По последним данным, в Чистополе число безработных сократилось на 34 человека. В Елабуге этот показатель сократился до 429 безработных.

Увеличение численности официально зарегистрированных безработных граждан на этой неделе наблюдается в Набережных Челнах (+27), Зеленодольске (+8), Нижнекамске (+39) и Камских Полянах (+1). В Менделеевске по прежнему числится 49 официально зарегистрированных безработных.