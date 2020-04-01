Айрат Фаррахов выступил на онлайн-конференции для поддержки татарстанского бизнеса

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов выступил на онлайн-конференции для бизнеса «Технологии адаптации: как выжить и вырасти?». Он объяснил, какие решения приняла Госдума для недопущения распространения коронавируса, а также перечислил меры поддержки предпринимателей.

«Что произошло за ночь в целом мире? США — рекорд по новым случаям. Беспокоит настроение Трампа, сказал, что входят в тоннель, конца пока не видно. Италия, судя по всему, прошла пик. Германия немного ускорилась, Франция неожиданно прибавила 14% , Великобритания тоже 14%. Япония, Швеция — нет никакой катастрофы, смотрим за их опытом. Россия ускорилась на 27%. Самое тревожное — инфицирование врачей — вчерашний случай. Нужно принять максимум усилий, чтобы врачи были максимально обучены. Госдума приняла 8 законов, и сразу же Совфед их вчера утвердил: усиление уголовной и административной ответственности, принят большой пакет, который позволит перенести выплаты субъектам РФ. Большой пакет в налоговое законодательство на трех листах, для МСП, в том числе о бессрочных выплатах страховых взносов — около 350 млрд рублей на сегодняшний день. Изменение законов в отношении деятельности Банка России: продление ипотеки и продление права рассмотрение каникул для бизнеса. Сегодня право у всех субъектов РФ появилось включать режим самозанятости. Важный вопрос по поддержке аграриев по вопросам семян. Напрямую можем формировать запросы и отвечать на вопросы предпринимателей», — сказал Фаррахов.

Серия антикризисных конференций запущена Министерством экономики Татарстана совместно с Фондом поддержки предпринимательства РТ и проектом «Фабрика предпринимательства» по поручению президента республики Рустама Минниханова.