Артем Здунов рассказал о снижении налогов для предпринимателей в Дагестане

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Премьер-министр Дагестана Артем Здунов, ранее возглавлявший татарстанское Министерство экономики, сообщил о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в республике.

Глава Дагестана объявил о снижении налоговой ставки для упрощенной системы налогообложения в два раза — с 6% до 3%. В сфере социального предпринимательства и информационных технологий налог будет снижен до 1%.

Также в два раза снизились налоги для аграриев и по другие, относящиеся к специальному налоговому режиму.

На имущество организаций снижен налог 1,5% до 1%. Также предприниматели, арендующие помещения государственной и муниципальной собственности, смогут получить отсрочку арендных платежей.

Глава Дагестана также рекомендовал освободить от уплаты транспортного налога семьи, в которых воспитываются четверо и более детей, написал Здунов.

