Сошников останется в «Салавате Юлаеве» еще на один сезон

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников заявил, что намерен остаться в уфимском клубе еще на один сезон. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до конца апреля следующего года.

«Я далеко не загадываю. Придет время, и там уже будем решать. Я ничего не планирую, но у меня всегда есть задача выходить на каждую игру и показывать максимум. А там уже будет зависеть от меня, моего здоровья и от того, как все срастется. Я не исключаю варианта с НХЛ.

Этим летом предложений оттуда не поступит, потому что у меня контракт в Уфе еще на год, они тоже на это будут смотреть. Я думаю, к Новому году, если будут хорошие результаты, могут начать связываться. Но опять-таки нужно показывать, на что ты способен и играть без травм», — сказал Сошников.

Напомним, Сошников перешел в «Салават Юлаев» летом 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий стал одним из лидеров клуба, набрав 48 (27+21) очков по системе «гол+пас». При этом он долгое время лидировал в списке лучших снайперов регулярного первенства КХЛ.

В плей-офф Сошников не сыграл ни одного матча из-за травмы. Без него уфимский клуб в шести матчах одолел омский «Авангард» (4:2).

Полное интервью с нападающим «Салавата Юлаева» можно почитать в материале «Реального времени».