Предустанавливать российское ПО на гаджеты начнут на полгода позже

Государственная дума сразу в трех чтениях приняла закон, который откладывает до 1 января 2021 года обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры.

Такую поправку приняли при рассмотрении во втором чтении законопроекта о наделении правительства РФ правом введения режима чрезвычайной ситуации, пишет «РИА Новости».

Изначально предполагалось, что для смартфонов предустановку российского софта сделают обязательной с 1 июля 2020 года, для планшетов — с 1 июля 2021 года, для компьютеров — с 1 июля 2022 года, а для телевизоров — с 1 июля 2023 года.

