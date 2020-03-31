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Предустанавливать российское ПО на гаджеты начнут на полгода позже

17:21, 31.03.2020
Предустанавливать российское ПО на гаджеты начнут на полгода позже
Фото: pixabay.com

Государственная дума сразу в трех чтениях приняла закон, который откладывает до 1 января 2021 года обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры.

Такую поправку приняли при рассмотрении во втором чтении законопроекта о наделении правительства РФ правом введения режима чрезвычайной ситуации, пишет «РИА Новости».

Изначально предполагалось, что для смартфонов предустановку российского софта сделают обязательной с 1 июля 2020 года, для планшетов — с 1 июля 2021 года, для компьютеров — с 1 июля 2022 года, а для телевизоров — с 1 июля 2023 года.

Технологии
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