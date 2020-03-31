Рустам Минниханов призвал онлайн-ретейлеров уделить внимание безопасности курьеров

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел встречу в онлайн-режиме с представителями онлайн-ретейлеров Ozon, «Яндекс», Wildberries и республиканского маркетплейса KazanExpress.

В ходе встречи стороны обсудили ряд инициатив по поддержке бизнеса в сложившейся ситуации. Глава республики подчеркнул, что доставка товаров и услуг на дом приобретает все большую популярность.

Также Минниханов призвал онлайн-ретейлеров внимательнее относиться к вопросам безопасности курьеров, обеспечить их всеми необходимыми средствами защиты. Он подчеркнул, что со стороны властей будет сделано все, чтобы обеспечить бесперебойную доставку грузов, чтобы в конечном счете люди не почувствовали неудобств по срокам доставки. «Люди не должны испытывать проблем с покупкой продуктов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Татарстане создали сайт с полезными сервисами и услугами для жизни на самоизоляции. Проект запустило Минцифры РТ совместно с командой IT-парка.

