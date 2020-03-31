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БКК нарастил выручку на 5%, до 1,5 млрд рублей

13:22, 31.03.2020 3
БКК нарастил выручку на 5%, до 1,5 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Казанское АО «Булочно-кондитерский комбинат» отчиталось о результатах 2019 года. Выручка предприятия за год выросла на 5% и составила 1,49 млрд рублей.

Чистая прибыль комбината также поднялась и достигла 3,3 млн рублей, против 3 млн в 2018 году.

Из отчетности компании, опубликованной на сервере раскрытия, следует, что себестоимость продаж поднялась почти на 70 млн рублей. Прибыль от продаж сократилась больше чем на 10 млн рублей.

А вот статья «Прочие доходы» подскочила вдвое, до 129,9 млн рублей.

АналитикаБизнесЭкономикаФинансы Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 31 мар
    проще не работать
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  • Анонимно 31 мар
    батоны по 20 рублей в пятерке реализуют
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  • Анонимно 07:56
    Есть над чем подумать!
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