БКК нарастил выручку на 5%, до 1,5 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Казанское АО «Булочно-кондитерский комбинат» отчиталось о результатах 2019 года. Выручка предприятия за год выросла на 5% и составила 1,49 млрд рублей.

Чистая прибыль комбината также поднялась и достигла 3,3 млн рублей, против 3 млн в 2018 году.

Из отчетности компании, опубликованной на сервере раскрытия, следует, что себестоимость продаж поднялась почти на 70 млн рублей. Прибыль от продаж сократилась больше чем на 10 млн рублей.

А вот статья «Прочие доходы» подскочила вдвое, до 129,9 млн рублей.