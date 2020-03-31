Соцсети: в Казани инспектор остановил поток автомобилей ради дедушки-пешехода

В Казани сотрудники ГИБДД остановили движение автомобилей, чтобы дать возможность перейти дорогу дедушке. Видео произошедшего выложено в соцсети.

Случай произошел на улице Декабристов, неподалеку от улицы Шамиля Усманова. На кадрах видно, что автомобиль ГИБДД со спецсигналами остановился посреди дороги, а инспектор стоит с поднятой рукой на одной из полос. После того как дедушка-пешеход перешел дорогу, движение было восстановлено.

Пользователи соцсети отметили достойный поступок инспектора, однако заметили, что пешеход проходил дорогу в неположенном месте, за что предусмотрен штраф. Кроме того, пожилым людям необходимо быть в самоизоляции в обязательном порядке.