Игрок «Ак Барса» Тихонов эвакуировался с семьей в США

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов эвакуировался вместе с семьей в США. Об этом сообщил сам хоккеист.

«Да, это было что-то. Путь от квартиры в Казани до дома в Калифорнии занял у нас 33 с половиной часа. Раньше я думал, полет в Хабаровск тяжелый, а это получилось в три раза дольше. Устали все, конечно. Дети и наши зверьки — вообще чемпионы. Все выдержали без лишней паники и суеты», — сказал хоккеист.

Сразу по прилете в Америку семья Тихоновых самоизолировалась на карантин сроком на 14 дней.

Отметим, что Тихонов и его жена имеют американские паспорта и являются гражданами США. В КХЛ он не считается легионером, так как имеет право выступать за сборную России.

В «Ак Барсе» Тихонов играет с середины сезона-2019/20 после обмена из питерского СКА.