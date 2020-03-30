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Игрок «Ак Барса» Тихонов эвакуировался с семьей в США

19:07, 30.03.2020 10
Игрок «Ак Барса» Тихонов эвакуировался с семьей в США
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов эвакуировался вместе с семьей в США. Об этом сообщил сам хоккеист.

«Да, это было что-то. Путь от квартиры в Казани до дома в Калифорнии занял у нас 33 с половиной часа. Раньше я думал, полет в Хабаровск тяжелый, а это получилось в три раза дольше. Устали все, конечно. Дети и наши зверьки — вообще чемпионы. Все выдержали без лишней паники и суеты», — сказал хоккеист.

Сразу по прилете в Америку семья Тихоновых самоизолировалась на карантин сроком на 14 дней.

Отметим, что Тихонов и его жена имеют американские паспорта и являются гражданами США. В КХЛ он не считается легионером, так как имеет право выступать за сборную России.

В «Ак Барсе» Тихонов играет с середины сезона-2019/20 после обмена из питерского СКА.

СпортХоккей Татарстан
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комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 30 мар
    хороший дед, позаботился о будущем внука
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  • Александр Крылов 31 мар
    А как за сборную РФ может выступать гражданин другой страны, в данном случае США?
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    Анонимно 31 мар
    когда надо все возможно в этом мире бушующем...у нас на телеке ведущие сплошь итальянцы да англичане
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    Анонимно 31 мар
    У него гражданствл Латвии и РФ и дед его здесь не причем, его отец играл в США много лет
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    Анонимно 31 мар
    ну что вы как маленький?если нельзя но очень хочется - то можно.вопрос в другом.если в америке начнётся ж... то он же как россиянин будет требовать борт мчс для эвакуации (опять же на родину)
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  • Анонимно 31 мар
    Пускай играет дома в АХЛ, молодежь свою накатывать надо...
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  • Анонимно 31 мар
    Эвакуироваться в самую зараженную страну? Это диагноз.
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  • Анонимно 31 мар
    Что он, что Малкины, Ковальчуки и т.д. зачем сюда-то прутся играть за сборную? Веселят янки, говорят как янки, пусть за янки и играют !
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  • Анонимно 31 мар
    Таких патриотов надо гнать из наших клубов, зарабатывают здесь тратят там!
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  • Анонимно 31 мар
    ???? ???? ???? Хорошего внука отечества воспитал Тихонов
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