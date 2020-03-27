Сотрудники Рогвардии по Татарстану отмечают профессиональный праздник — видео
Сегодня, 27 марта свой профессиональный праздник отмечает личный состав войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В день сотрудники вневедомственной охраны не менее 20 раз в день в каждом районе Казани выезжают на срабатывание сигнализации. К ним добавляют заявки от УВД — грабеж, разбой, убийства, изнасилования.
Подробнее — в репортаже ТНВ.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым