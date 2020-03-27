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Сотрудники Рогвардии по Татарстану отмечают профессиональный праздник — видео

23:53, 27.03.2020
Сотрудники Рогвардии по Татарстану отмечают профессиональный праздник — видео
Фото: скриншот

Сегодня, 27 марта свой профессиональный праздник отмечает личный состав войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В день сотрудники вневедомственной охраны не менее 20 раз в день в каждом районе Казани выезжают на срабатывание сигнализации. К ним добавляют заявки от УВД — грабеж, разбой, убийства, изнасилования.

Подробнее — в репортаже ТНВ.

Общество Татарстан
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