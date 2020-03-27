Казанский Кремль опроверг информацию о запрете на въезд в город

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила «Реальному времени», что информация о закрытии въезда в Казани является фейком.

По ее словам, никаких решений по ограничению въезда в город не принималось

Сегодня утром стало известно, что в Татарстане выявлен еще один заразившийся коронавирусной инфекцией. Таким образом, их число выросло до 11. Общее количество инфицированных в России увеличилось до 1 036. Зарегистрирован третий летальный исход. Также семь заболевших смогли вылечиться.