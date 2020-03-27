Новости общества

23:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанский Кремль опроверг информацию о запрете на въезд в город

22:56, 27.03.2020
Казанский Кремль опроверг информацию о запрете на въезд в город
Фото: realnoevremya.ru

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила «Реальному времени», что информация о закрытии въезда в Казани является фейком.

По ее словам, никаких решений по ограничению въезда в город не принималось

Сегодня утром стало известно, что в Татарстане выявлен еще один заразившийся коронавирусной инфекцией. Таким образом, их число выросло до 11. Общее количество инфицированных в России увеличилось до 1 036. Зарегистрирован третий летальный исход. Также семь заболевших смогли вылечиться.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров