В России скончался четвертый пациент с коронавирусом

В Москве скончалась 56-летняя пациентка с подтвержденным коронавирусом. Таким образом, число умерших от болезни в России достигло четырех человек.

У умершей не было одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. При госпитализации у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Жеенщина умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб.

Сегодня утром стало известно, что в Татарстане выявлен еще один заразившийся коронавирусной инфекцией. Таким образом, их число выросло до 11. Общее количество инфицированных в России увеличилось до 1 036. Зарегистрирован третий летальный исход. Также семь заболевших смогли вылечиться.