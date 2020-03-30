Судебные приставы выставили строителю космодрома «Восточный» счет на 30 миллионов

Фото: Максим Платонов

Кредит с историей

Как стало известно «Реальному времени», владелец ПСО «Казань» Равиль Зиганшин вновь попал в поле зрения судебных приставов — в отношении него лично возбуждено исполнительное производство по задолженности в размере 29,37 млн рублей. Вероятно, эти долги образовались из-за крупного валютного кредита, который Зиганшин в свое время взял в рухнувшем «Татфондбанке». Долг мог бы оказаться в десятки раз больше, если бы не некоторые нюансы. Получить комментарий Равиля Зиганшина на момент подготовки материала не удалось.

Исполнительные производства были возбуждены в последние несколько месяцев — о взыскании долга и наложения некоего «ареста» в рамках этого взыскания. Но история самого долга намного длиннее — она связана с судебными процессами в Советском районном суде и вышестоящих инстанциях в 2017—2018 годах, а началась и вовсе в 2014 году.

Как следует из документов суда, в декабре 2014 года Зиганшин взял в «Татфондбанке» на свое имя потребительский кредит на год в размере 7 млн евро всего под 6%. Поручителями по кредиту стали ООО «ПСО «Казань» и ООО «Дорстрой». Потом срок выплаты сдвинули на год, до 22 декабря 2016 года. Как мы знаем, незадолго до этой даты, 15 декабря 2016 года, в ТФБ ввели мораторий на выплаты вкладчикам. История сразу приобрела нехорошую окраску лично для Зиганшина. Банк в лице АСВ потребовал вернуть кредит через суд.

Из-за просрочки по кредиту к моменту подачи иска в мае 2017 года задолженность Зиганшина составляла 7,5 млн евро.

Как следует из документов суда, в декабре 2014 года Зиганшин взял в «Татфондбанке» на свое имя потребительский кредит на год в размере 7 млн евро всего под 6%

Как владелец ПСО «Казань» бился за списание кредита

Сам Зиганшин на заседания не ходил, но его представитель заявлял, что иск не признает и просит суд считать кредит выплаченным. Выяснилось следующее: у ПСО «Казань» в банке был депозитный счет с 420 млн рублей на нем, а 9 декабря 2016 года ПСО создало в банке залоговый счет в обеспечение кредита Зиганшина — на него по договору должны были перейти средства с депозита, а затем пойти на погашение кредита. Банк эти средства с залогового счета не списал, что ответчик счел злоупотреблением права.

АСВ с этим категорически не согласилось и заявило: до 22 декабря списать средства было невозможно, так как не истек срок кредита, а после — потому что в банке работала временная администрация и такое действие считалось бы сделкой с предпочтением. Также АСВ заявляло, что отдельного поручения на перевод средств с депозита на залоговый счет не было.

Суд первой инстанции встал на сторону АСВ еще в 2017 году и постановил взыскать солидарно с Зиганшина и поручителей 7,5 млн евро. На тот момент это было «всего» около 500 млн рублей.

Однако Зиганшин с таким решением не согласился и обжаловал его в вышестоящих инстанциях. И ему это удалось: в августе 2018 года президиум Верховного суда РТ отменил это решение, и дело направили на новое рассмотрение в Советский райсуд.

Интересно, что параллельно шел схожий процесс по другому кредиту Зиганшина в ТФБ на схожую сумму, но срок списания по нему наступал раньше, чем в этом случае.

Исходя из позиции президиума, на новом рассмотрении дела районный суд решил следующее: банку ничто не мешало списать средства с залогового счета средства на погашение кредита, так как он являлся и залогодержателем, и кредитором. «Следовательно, выдача каких-либо распоряжений от банка как кредитора самому же себе зависит исключительно от воли самого банка», — говорится в решении суда. Мораторий на выплаты кредиторам, по мнению суда, также не влиял на ситуацию.

Потом суд взялся за калькулятор и подсчитал, что средств на залоговом счете все равно не хватило бы на погашение всего долга. С учетом меняющегося курса Зиганшин оставался должен банку еще 444,598 тысячи евро — именно эту сумму суд постановил взыскать. Судя по данным в базе ФССП, часть долга, вероятно, все-таки была выплачена.

У ПСО «Казань» в банке был депозитный счет с 420 млн рублей на нем, а 9 декабря 2016 года ПСО создало в банке залоговый счет в обеспечение кредита Зиганшина. Фото Романа Хасаева

До новой встречи

Зиганшину не впервой иметь дело с судебными приставами. Как ранее сообщали СМИ, он уже попадал в базу приставов с долгом в 1,17 млрд рублей — тогда это решение связывалось с мировым соглашением с ФНС в рамках арбитражного дела о личном банкротстве владельца ПСО «Казань». Судя по всему, по этим долгам заслуженный строитель расплатился.

В базе есть информация о долгах супруги Зиганшина Светланы. Сумма долга составляет 274 448 рублей. Текст соответствующего решения Приволжского райсуда Казани отсутствует в открытых источниках.

Александр Артемьев