Судебные приставы выставили строителю космодрома «Восточный» счет на 30 миллионов
Кредит с историей
Как стало известно «Реальному времени», владелец ПСО «Казань» Равиль Зиганшин вновь попал в поле зрения судебных приставов — в отношении него лично возбуждено исполнительное производство по задолженности в размере 29,37 млн рублей. Вероятно, эти долги образовались из-за крупного валютного кредита, который Зиганшин в свое время взял в рухнувшем «Татфондбанке». Долг мог бы оказаться в десятки раз больше, если бы не некоторые нюансы. Получить комментарий Равиля Зиганшина на момент подготовки материала не удалось.
Исполнительные производства были возбуждены в последние несколько месяцев — о взыскании долга и наложения некоего «ареста» в рамках этого взыскания. Но история самого долга намного длиннее — она связана с судебными процессами в Советском районном суде и вышестоящих инстанциях в 2017—2018 годах, а началась и вовсе в 2014 году.
Как следует из документов суда, в декабре 2014 года Зиганшин взял в «Татфондбанке» на свое имя потребительский кредит на год в размере 7 млн евро всего под 6%. Поручителями по кредиту стали ООО «ПСО «Казань» и ООО «Дорстрой». Потом срок выплаты сдвинули на год, до 22 декабря 2016 года. Как мы знаем, незадолго до этой даты, 15 декабря 2016 года, в ТФБ ввели мораторий на выплаты вкладчикам. История сразу приобрела нехорошую окраску лично для Зиганшина. Банк в лице АСВ потребовал вернуть кредит через суд.
Из-за просрочки по кредиту к моменту подачи иска в мае 2017 года задолженность Зиганшина составляла 7,5 млн евро.
Как владелец ПСО «Казань» бился за списание кредита
Сам Зиганшин на заседания не ходил, но его представитель заявлял, что иск не признает и просит суд считать кредит выплаченным. Выяснилось следующее: у ПСО «Казань» в банке был депозитный счет с 420 млн рублей на нем, а 9 декабря 2016 года ПСО создало в банке залоговый счет в обеспечение кредита Зиганшина — на него по договору должны были перейти средства с депозита, а затем пойти на погашение кредита. Банк эти средства с залогового счета не списал, что ответчик счел злоупотреблением права.
АСВ с этим категорически не согласилось и заявило: до 22 декабря списать средства было невозможно, так как не истек срок кредита, а после — потому что в банке работала временная администрация и такое действие считалось бы сделкой с предпочтением. Также АСВ заявляло, что отдельного поручения на перевод средств с депозита на залоговый счет не было.
Суд первой инстанции встал на сторону АСВ еще в 2017 году и постановил взыскать солидарно с Зиганшина и поручителей 7,5 млн евро. На тот момент это было «всего» около 500 млн рублей.
Однако Зиганшин с таким решением не согласился и обжаловал его в вышестоящих инстанциях. И ему это удалось: в августе 2018 года президиум Верховного суда РТ отменил это решение, и дело направили на новое рассмотрение в Советский райсуд.
Интересно, что параллельно шел схожий процесс по другому кредиту Зиганшина в ТФБ на схожую сумму, но срок списания по нему наступал раньше, чем в этом случае.
Исходя из позиции президиума, на новом рассмотрении дела районный суд решил следующее: банку ничто не мешало списать средства с залогового счета средства на погашение кредита, так как он являлся и залогодержателем, и кредитором. «Следовательно, выдача каких-либо распоряжений от банка как кредитора самому же себе зависит исключительно от воли самого банка», — говорится в решении суда. Мораторий на выплаты кредиторам, по мнению суда, также не влиял на ситуацию.
Потом суд взялся за калькулятор и подсчитал, что средств на залоговом счете все равно не хватило бы на погашение всего долга. С учетом меняющегося курса Зиганшин оставался должен банку еще 444,598 тысячи евро — именно эту сумму суд постановил взыскать. Судя по данным в базе ФССП, часть долга, вероятно, все-таки была выплачена.
До новой встречи
Зиганшину не впервой иметь дело с судебными приставами. Как ранее сообщали СМИ, он уже попадал в базу приставов с долгом в 1,17 млрд рублей — тогда это решение связывалось с мировым соглашением с ФНС в рамках арбитражного дела о личном банкротстве владельца ПСО «Казань». Судя по всему, по этим долгам заслуженный строитель расплатился.
В базе есть информация о долгах супруги Зиганшина Светланы. Сумма долга составляет 274 448 рублей. Текст соответствующего решения Приволжского райсуда Казани отсутствует в открытых источниках.
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