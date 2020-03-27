В Челнах дельфинарий просит взять опекунство над животными в период карантина

В Набережночелнинском дельфинарии попросили власти горда взять опекунство над своими подопечными. Из-за карантина там сложилась тяжелая финансовая ситуация.

«Представления не проводим уже с 23 марта. В отличие от других культурно-зрелищных учреждений, мы не можем просто уйти, закрыв за собой двери. У нас на попечении животные — шесть дельфинов и два котика», — рассказал «Челнинским известиям» директор дельфинария Марсель Зарипов.

Руководство дельфинария попросило отсрочку платежей за коммунальные услуги. Только за электричество дельфинарий платит 350 тысяч рублей в месяц. Также компания попросила в долг поставлять рыбу и соль. В сутки на содержание одного дельфина необходимо 17 тысяч рублей.