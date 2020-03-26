В мире число заразившихся коронавирусом превысило 500 тыс. человек

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 500 тыс человек, такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Отмечается, что распространение коронавируса ускоряется. По данным университета, 100 тысяч зараженных было зафиксировано 6 марта, в 200 тысяч — 18 марта, в 300 тысяч — 21 марта, в 400 тысяч — 24 марта. То есть, за два дня число зараженных увеличилось на 100 тыс.

Так, в настоящее время в мире насчитывается 510 тыс. зарегистрированных случаев, 120 тыс. людей выздоровели, 23 тыс. умерли.

По последним данным, в России зарегистрировано 840 инфицированных, 10 из которых — в Татарстане. За сутки количество заболевших увеличилось на 182. Две смерти зарегистрированы в Москве.

